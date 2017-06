OM eist 180 dagen cel in zedenzaak

Het OM eist 180 dagen jeugddetentie tegen een 21-jarige man uit Tynaarlo (foto: archief RTV Drenthe)

ALKMAAR - Een 21-jarige man uit Tynaarlo moet de ‘grooming’ en verkrachting van een 15-jarig meisje uit Aa en Hunze wat het Openbaar Ministerie betreft bekopen met 180 dagen jeugddetentie, waarvan 178 voorwaardelijk.

Bij de rechtbank in Alkmaar sprak de aanklaagster vandaag van "een manipulatieve, dreigende, dwingende verdachte".



Vijftien jaar oud

De officier van justitie – die aan de eis een reeks voorwaarden koppelde om de man de komende jaren in de gaten te kunnen houden - legde de Tynaarloër naast ‘grooming’ en verkrachting, dwang en het bezit van kinderporno ten laste. De verminderd toerekeningsvatbare verdachte ontkende dat hij seks met het meisje heeft gehad. Ook wist hij niet dat ze vijftien jaar oud was. "Dat hoorde ik pas bij de politie. Ik dacht dat ze zeventien of achttien was."



Dreigement

De twee werden ruim twee jaar geleden Facebook-vrienden. Aanvankelijk waren de contacten plezierig en vriendschappelijk, verklaarde het meisje. Na verloop van tijd haalde hij haar echter over een naaktfoto van zichzelf te sturen en zodra hij die had, veranderde hij van toon. Onder het dreigement dat hij de foto zou verspreiden eiste hij eerst meer foto’s. Toen films. En toen seks.



Belofte

Volgens het meisje liet zij de man uiteindelijk voor seks naar haar huis komen, omdat hij had beloofd daarna alle foto’s en filmpjes die van haar had te verwijderen. Dat deed hij ook, maar alleen van zijn telefoon. De back-up op zijn laptop bestond nog. En een deel stuurde hij uit boosheid naar de vriend van het meisje toen ze zei dat ze hem op Facebook zou blokkeren.



Ouders

De aanklaagster geloofde niets van het verhaal van de man dat hij geen seks met haar heeft gehad. "Waarom zou je maar lopen drammen dat je seks wilt en helemaal naar haar huis gaan om vervolgens tot de conclusie te komen dat je er nog niet aan toe bent?", zei ze. Volgens haar "is het nog maar de vraag waar dit zou zijn gestopt als het meisje niet naar haar ouders was gestapt."



Dappere meid

De moeder van het meisje zei dat in de valkuilen van het internet "iedereen had kunnen gebeuren wat ons kind is overkomen." Ze is blij dat haar dochter alles heeft verteld. "Veel meisjes doen dat niet uit schaamte. Wij hebben samen aangifte gedaan, mede namens de meisjes die dat niet durven en ook zodat jongens en mannen weten dat er soms een dappere meid is die opstaat."



De advocaat van de man vond delen van de aanklacht, waaronder de verkrachting, niet bewezen. Hij vroeg matiging van de straf. De rechtbank doet op 20 juni uitspraak.