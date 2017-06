Boom waait om en trekt gasleiding kapot in Eexterveen

De brandweer is druk om de schade te herstellen (foto: Van Oost Media) De omgevallen boom blokkeert de hele straat (foto: Van Oost Media) De boom trok een gasleiding kapot (foto: Van Oost Media)

EEXTERVEEN - Een grote lindeboom is omgewaaid in de Dorpsstraat in Eexterveen. Daarbij heeft de boom een hoofdgasleiding kapotgetrokken.

De boom stond in de tuin van een woning aan de Dorpsstraat, naast basisschool de Kameleon. De boom is dwars over de weg gevallen. Daardoor kon het verkeer in beide richtingen niet meer door de straat.



De brandweer heeft de grootste stukken boom inmiddels weggehaald. Enexis heeft de gasleiding afgesloten en gaat deze ter plekke vervangen.