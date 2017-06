Gedwongen opname voor 31-jarige Emmenaar voor stelen fles wijn

Een 31-jarige man uit Emmen is veroordeel tot zes weken voorwaardelijke celstraf voor het stelen van alcohol (foto ter illustratie: Pixabay.com)

EMMEN - Een 31-jarige man uit Emmen is vandaag door de rechtbank in Assen veroordeeld tot zes weken voorwaardelijke gevangenisstraf. De man moet zich voor een jaar laten opnemen in een afkickkliniek en daarna verplicht begeleid wonen.

De man was zwaar verslaafd aan alcohol. Hij nam bij de Jumbo aan de Houtweg in Emmen een fles wijn mee zonder te betalen en werd op heterdaad betrapt.



Inbraak en diefstal

De man had nog een voorwaardelijke celstraf van vier weken openstaan. Dat neemt de rechter hem kwalijk. "U bent meerdere keren in aanraking geweest met politie en justitie voor inbraak en diefstal. U doet het gewoon weer om uw verslaving te bekostigen."



Gematst

De man is inmiddels aan het afkicken in een kliniek. Ondanks de opname in de kliniek denkt de rechter dat de man nog een lange weg te gaan heeft en dat hij een stok achter de deur nodig heeft om van de drank af te blijven.



Daarom hoeft de man niet de cel in, maar moet hij zich verplicht laten behandelen in een kliniek. "U wordt nog een keer gematst, maar dit is de laatste keer, anders moet u toch nog de cel in."