Bibliotheken in Drenthe houden boetes overeind

ASSEN - De Drentse bibliotheken blijven boetes innen voor te laat ingeleverde boeken. Wel komt er een groot onderzoek naar een nieuw uitleen- en abonnementensysteem, en daarin komt ook de boeteregeling aan bod.

"Maar ook volgend jaar moet je gewoon boete betalen, als je te laat bent met terugbrengen", zegt manager Lammie van der Tuuk van Biblionet Drenthe.Bibliotheek DNK in Assen en Biblionet Drenthe gaan dus voorlopig niet mee met andere bibliotheken in ons land, die de boete afschaffen. Ze willen eerst afwachten wat het onderzoek oplevert van de bibliotheek 'nieuwe stijl'."Misschien dat dan in het hele pakket van veranderingen de boetes wel verdwijnen, maar voorlopig niet", aldus directeur Hanneke Bruggeman van de Asser Bibliotheek DNK.Volgens directeur Bruggeman lijkt het misschien een leuke populaire maatregel, geen boetes, "maar hebben mensen ook een eigen verantwoordelijkheid. We doen er als bibliotheek alles aan om te zorgen dat onze klanten hun boeken op tijd inleveren. Verlengen kan via de app, via internet, in de wijken heb je inleverpunten en je krijgt drie dagen van tevoren ook nog een waarschuwing per mail, dat de uitleentermijn bijna verstreken is. En jij wilt uiteindelijk ook zelf graag het boek lezen, dat je gereserveerd hebt. Als dat boek maar niet terug komt, is dat ook heel vervelend."Verder is afschaffen, zo zegt Bruggeman, ingrijpender dan alleen sec geen boete meer hoeven te betalen. "Je zult als bibliotheek toch vaker open moeten, om mensen meer kans te bieden de boeken terug te brengen. En zet je dan vrijwilligers in? Anders kost het weer meer geld, en dat terwijl je jaarlijks 50.000 euro misloopt. Dat innen we hier elk jaar zo'n beetje in Assen aan boetegeld. Dat moeten we elders terughalen."Ook Biblionet Drenthe verklaart dat de financiën mede een rol spelen, want er in heel Drenthe jaarlijks drie ton binnen aan boetes. "Dat geld moet ergens anders vandaan komen, uit de lengte of de breedte, zegt men wel eens. En het laatste wat we willen is het abonnementsgeld omhoog gooien, want we willen onze klanten zo goedkoop mogelijk een abonnement aanbieden", aldus Van der Tuuk. Ook vindt ze het van belang dat alle nieuwe boeken voor alle klanten beschikbaar blijven. "Met een boete, als drukmiddel, zorg je ervoor dat die boeken ook op tijd terugkomen."Ook enkele klanten van de bibliotheek in Assen, huiveren bij de gedachte dat het boetegeld verdwijnt. "Straks denken mensen heel gemakkelijk, ach wat, het kost toch geen geld, ik hou 'm nog maar even thuis. Terwijl ik dat boek graag zou willen lezen. Dan ben ik dus de dupe. Nou mijn advies is: niet afschaffen", zegt Marja Mulder.Volgens Van der Tuuk wordt er ook niet tot nauwelijks gemopperd in Drenthe over het boetegeld. "Ik heb trouwens laatst een klanttevredenheidsonderzoek gezien van een andere provincie, waar het boetegeld is verdwenen. Daar is de klant niet meer tevreden dan bij ons", besluit de manager van Biblionet Drenthe.