Twee jaar cel voor schoppen en stampen op het hoofd van kennis

ASSEN/EMMEN - Voor het schoppen tegen en stampen op het hoofd van een kennis moet een 35-jarige man uit Emmen twee jaar de cel in.

De rechtbank in Assen legde daarnaast ook nog een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar op.De Emmenaar ging naar het huis van het slachtoffer omdat hij van zijn vriendin had gehoord dat zij door hem was aangerand. Het slachtoffer ontkende, maar bij de Emmenaar sloegen de stoppen door.Hij sloeg en beet het slachtoffer. Ook stampte hij met zijn schoen een aantal keren op het hoofd van de man. Die raakte uiteindelijk buiten bewustzijn.De man uit Emmen is al eerder veroordeeld voor geweld. Als hij uit de cel komt, moet hij zich verplicht op laten nemen in een kliniek om van zijn agressie af te komen.