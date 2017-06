VOETBAL - PSV’er Jürgen Locadia uit Emmen is hard bezig met een nieuwe carrière als dj. Hij bracht vandaag zijn eerste twee nummers uit. De voetballer doet dit onder de dj-naam Locadia.

De nummers ‘Epok’ en ‘Take Off’ zijn vanaf nu te beluisteren, meldt Omroep Brabant . Of de voetballer van plan is een volledige carrièreswitch te maken, is nog niet bekend.