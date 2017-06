Schizofrene autokrasser uit Assen moet zich laten behandelen

ASSEN - De 28-jarige man uit Assen die tussen november van vorig jaar en half januari auto’s bekraste en ramen ingooide in de wijken Lariks en Noorderpark in Assen moet zich laten behandelen. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

De man is ontoerekeningsvatbaar. Zo zei de man dat stemmen in zijn hoofd hem manipuleerden om de auto’s te bekrassen en ruiten in te gooien. Veertig gedupeerden deden aangifte bij de politie.Vijftien gedupeerden dienden tijdens de zitting twee weken geleden een schadeclaim in van achthonderd tot twaalfhonderd euro. Bij de uitspraak vandaag waren een aantal gedupeerden aanwezig.De man moet aan één gedupeerde een schadevergoeding betalen van honderd euro voor een kapotte ruit waarbij een stoel beschadigde. De rest gaat van de gedupeerden gaat met lege handen naar huis. De vernielingen waren volgens de rechter te algemeen beschreven. Het zou over vernielingen in heel Assen kunnen gaan.De psychiater die de man had onderzocht gaf aan dat de man tijdens de misdrijven in een psychose zat. Het is niet de eerste keer dat de man is veroordeeld. In 2014 moest de man ook naar een psychiatrische kliniek.