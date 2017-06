Man uit Beilen steekt vriend met mes in de rug: drie jaar cel

ASSEN/BEILEN - Een 22-jarige man uit Beilen moet drie jaar de cel in, waarvan een jaar voorwaardelijk, omdat hij een vriend met een mes in de rug stak. Dat bepaalde de rechtbank in Assen vandaag.

Het slachtoffer bracht de 22-jarige man na het uitgaan terug naar huis. Hij had volgens hem gedronken en was erg vervelend. Toen de mannen bij het huis waren, kregen ze ruzie en vielen er klappen.De man uit Beilen ging zijn huis in en zijn vriend kwam hem achterna. Binnen pakte de Beilenaar een mes. Toen het 20-jarige slachtoffer dit zag, stapte hij weer naar buiten. Maar voelde ineens een pijn in zijn onderrug. Hij was gestoken.Het mes doorboorde de lever van het 20-jarige slachtoffer. Poging tot doodslag oordeelde de officier van justitie, hier is de rechter het mee eens. "Hij heeft met een mes ingestoken op het slachtoffer, dat had dodelijk kunnen aflopen."