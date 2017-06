Justitie wil oorzaken achter strafzaken oplossen met mediation

Mediation moet de problemen achter een strafzaak oplossen (foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

ASSEN - In gesprek gaan met de persoon die je auto kapot heeft geslagen of je huis in brand heeft gestoken. Dat kan sinds deze week ook in het Noorden.

Eind april heeft de Tweede Kamer anderhalf miljoen euro beschikbaar gesteld om in het hele land slachtoffers en verdachten in strafzaken met elkaar in gesprek te laten gaan. De bemiddeling gaat alleen door als beide partijen daar aan mee willen werken.



78 procent bemiddelingen geslaagd

De afgelopen drie jaar is er op zes plekken in het land geëxperimenteerd met bemiddeling in het strafrecht. Als mensen ervoor open staan, kan zogeheten mediation een waardevolle aanvulling zijn op een rechtszaak. Het praten met een dader kan slachtoffers helpen bij de verwerking van het leed. In de experimenten slaagde 78 procent van de gestarte bemiddelingen.



Meer aan de hand

In principe komen alle strafzaken in aanmerking voor mediation. In de praktijk zullen vooral burenruzies, vernielings- en geweldszaken en verkeersdelicten worden behandeld in een bemiddelingstraject. "We krijgen heel vaak zaken op ons bureau waarbij we zien dat er veel meer aan de hand is dan alleen die strafzaak. Door middel van een bemiddelingsgesprek kunnen we dan het echte probleem aanpakken", zegt officier van justitie Theorine Scholte.



Scholte noemt het voorbeeld van een burenruzie waarbij een hekje sneuvelt. “Dan willen wij het vooral hebben met die mensen over dat ze naast elkaar wonen. Dat ze een probleem vormen in die wijk. En dan willen we het hebben over dat conflict en wat een goede oplossing zou kunnen zijn."



Lagere straf door bemiddeling

Een positieve bemiddelingsactie kan invloed hebben op de strafzaak. Een officier van justitie kan bijvoorbeeld besluiten om de rechtszaak niet meer voor te laten komen. Een rechter kan de bemiddelingspoging ook meenemen in het vonnis.



“In een kleinere zaken zou een rechter bijvoorbeeld geen straf, of een lagere straf op kunnen leggen. Alle varianten zijn denkbaar, dat is heel erg afhankelijk van de zaak”, zegt rechter en teamvoorzitter Andrea Gerding van de rechtbank Noord-Nederland.

Door: Jeroen Willems