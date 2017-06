Verpleegkundige voor tuchtcollege omdat hij gewonde motorcoureur 'liet liggen'

Een verpleegkundige uit België zou een motorcoureur uit Smilde gewond hebben laten liggen (foto: archief RTV Drenthe)

GRONINGEN/SMILDE - Een verpleegkundige uit België wordt verweten dat hij tijdens de grasbaanraces in Vledderveen een motorcoureur uit Smilde gewond liet liggen.

De coureur kwam tijdens de races in oktober ten val. De man liep ernstige brandwonden en diepe wonden op aan zijn been. De moeder van de coureur diende van dit voorval een klacht in bij het Regionaal tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.



Discussie

De verpleegkundige maakte vandaag de reis vanuit België naar het tuchtcollege in Groningen. De aangevers verschenen niet op de zitting. De verpleegkundige werd verweten dat hij in zijn geheel niet naar de gewonde coureur heeft omgekeken.



Kort voor dit incident kreeg de verpleegkundige een meningsverschil met de EHBO-leden. De discussie ging over het feit wanneer een verpleegkundige moest komen opdraven. "Ze werden erg persoonlijk en zeiden dat ik niet deskundig was", zei de Belg. Afgesproken werd dat de EHBO eerst op een incident zou afkomen om de ernst van de situatie in te schatten. Wanneer nodig, kreeg de verpleegkundige een seintje.



Wel oogcontact

Toen kwam de crosser uit Smilde ten val. "En ik kreeg geen seintje. Ik had oogcontact met hun, maar werd niet ingeroepen", zei de verpleegkundige. Op afstand zag hij hoe de gewonde man naar de behandelpost werd geholpen. En dat daarop een ambulance arriveerde. De hulpdienst was een langere tijd met de gewonde bezig, voordat die werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook toen greep de verpleegkundige niet in. "Misschien had ik dat moeten doen. Maar ik was bang voor een nieuwe discussie", zei de man.



De rechter doet op 18 juli uitspraak in deze zaak.