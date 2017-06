Media Distillery wint Young Business Award 2017

EMMEN - Het bedrijf Media Distillery uit Amsterdam heeft de Young Business Award 2017 gewonnen.

De winnaar krijgt de kristallen Young Business Award, inclusief prijzenpot van 12.500 euro. "Media Distillery is de Google voor audio- en video: het maakt real-time alles op radio en tv en online doorzoekbaar. Daardoor kan het handmatig toevoegen van metadata aan video achterwege blijven en kunnen bijvoorbeeld gebruikers alles bijhouden wat op radio en tv wordt gemeld over hun bedrijf of merk", aldus de organisatie van de Young Business Award.De finaleavond was in het Atlas Theater in Emmen en werd gepresenteerd door Jort Kelder. Media Distillery streed tegen vier andere finalisten. Dat waren Parkeagle, Jake Nutritionals, Inkless en CC Diagnostics.Elke finalist had zestig seconden de tijd om de jury en het publiek met een zogeheten elevator pitch te overtuigen van zijn of haar startup. Na de pitch kreeg elke startup acht minuten de tijd om zoveel mogelijk kritische vragen van de jury en publiek te beantwoorden.BMTEC uit Emmen is gekozen tot Drentse Startup van het Jaar. BMTEC won de strijd van Waste Wise, een bedrijf dat een nieuwe manier bedacht voor het scheiden van afval. De twee starters kwamen uit een groep van 41 aanmeldingen voor de prijs. Daarbij gaat het om bedrijven die maximaal vijf jaar geleden zijn gestart. BMTEC gaat er vandoor met een prijs van 2.500 euro.BMTEC is een bedrijf van Bakshik Martirosian. Hij studeert op dit moment nog aan de Stenden Hogeschool in Emmen en runt daarnaast zijn bedrijf. BMTEC produceert jaarlijks twee miljoen kunststof onderdelen en halffabricaten voor de maakindustrie. Het bedrijf zegt concurrerend te zijn met producten die in China worden gemaakt. BMTEC heeft inmiddels vier mensen in dienst.