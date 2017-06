Inwoners Weerdinge vol vragen over plannen inrichting dorp

De gemeenteraad discussieert 29 juni over het plan voor Weerdinge (Foto: Fred van Os / RTV Drenthe

WEERDINGE - Het dorp Weerdinge gaat hier en daar op de schop. Zo mogen er negen nieuwe woningen gebouwd worden. Maar voordat het zover is, zitten een boel inwoners nog met vragen.

De gemeente heeft een bestemmingsplan opgesteld voor het historische dorp, maar zowel de raad als inwoners weten nog niet waar ze aan toe zijn.



'Rechtsongelijkheid'

Liefst vijf inwoners uit het dorp maakten vanavond gebruik van hun recht om in te spreken tijdens de commissievergadering. De ene inwoner wil drie huizen bouwen op één kavel, een andere wil haar huis uitbreiden en weer een ander ziet nieuwbouw niet zitten, vanwege het historische aangezicht van het dorp.



Maar de inwoners lopen tegen verschillende regels aan. De gemeente maakt in het nieuwe bestemmingsplan bijvoorbeeld gebruik van de ruimte-voor-ruimte-regeling. Deze regeling houdt in dat de mevrouw die haar huis wil uitbreiden, naar eigen zeggen eerst een schuur moet slopen van 750 vierkante meter om de plannen door te kunnen zetten. Klein detail: deze schuur heeft ze niet eens. Inwoners zijn gefrustreerd over het bestemmingsplan: termen als rechtsongelijkheid en willekeur worden richting de oren van de wethouder geslingerd.



Steun

De raadsleden steunen de inwoners inhoudelijk wat betreft hun vragen. Zoals gezegd dienden de Weerdingers verschillende bezwaren tegen de plannen in, maar volgens hen antwoordt de gemeente verschillend hierop. Zoals CDA-raadslid Alfred Gijlers het verwoordde: "De één mag bouwen en hoeft niets te slopen, de ander mag bouwen en moet meer slopen dan hem of haar lief is."



"Voor de burgers is het wel wat gek, die verschillende antwoorden op de zienswijzen. Dat is moeilijk voor hen om te begrijpen", aldus ChristenUnie-raadslid Willem van Heusden. Trijntje Hummel van de PvdA vraagt zich ook hardop af waarom er überhaupt een ruimte-voor-ruimte-regeling is.



'Kwaliteitsslag'

"Die regeling is nodig om een kwaliteitsslag te maken in het dorp", antwoordde wethouder René van der Weide (Wakker Emmen). Het slopen van oude schuren in ruil voor bouw moet er simpel gezegd voor zorgen dat het dorp mooier wordt. Hij noemt het bestemmingsplan voor Weerdinge bijzonder vanwege de historie en de ruimtelijke kwaliteiten van het dorp.



"We moeten een zorgvuldige weging maken, aan de ene kant hebben we oog voor landschappelijke ruimte en kwaliteit maar aan de andere kant willen we ook tegemoetkomen aan de bouw in het dorp."

Door: Ronald Oostingh Correctie melden