Vriendengroep krijgt werkstraffen voor mishandelingen: 'We hadden een A-Team-gevoel'

ASSEN - "De eerste keer was stom en de tweede keer was nog stommer", verklaarde een 30-jarige man uit Emmen in de rechtbank in Assen. Hij stond gisteren samen met vier vrienden terecht voor de mishandeling van een vriend.

We hadden een soort A-Team-gevoel en zijn er op afgegaan Verdachte (20) uit Stegeren

De vier mannen uit Emmen, Niekerk en Stegeren (30, 22, 25 en 20) en een vrouw uit Emmen (24) vonden alle vijf dat ze iets stoms hadden gedaan. Toch mishandelden ze het slachtoffer niet één, maar twee keer. De rechter legde werkstraffen van 80 tot 240 uur op.De eerste keer werd het slachtoffer uit zijn auto getrokken en door drie van de vier mannen geslagen en geschopt. Dat gebeurde omdat hij zijn vriendin zou hebben mishandeld. Dat vertelde ze tijdens een barbecue aan een van de jongens.Een maand later was het weer raak. Een WhatsAppbericht van de vriendin van het slachtoffer gaf de doorslag. Ze vertelde dat ze zich niet veilig voelde. In een busje reden vier jongens van de vriendengroep naar het huis van het slachtoffer en bonkten op de deur en belden aan. Toen er niet werd opengedaan, trapten ze de deur in.Eenmaal in het huis trapten en sloegen de mannen het slachtoffer. De rechter rekent het de groep zwaar aan dat ze het slachtoffer thuis hebben opgezocht. "Je breekt bij iemand in huis in, een plek waar iemand zich juist veilig moet voelen."De 20-jarige jongen uit Stegeren wil de mishandeling niet goed praten, maar vertelt waarom de groep toch weer naar het slachtoffer ging: "We wilden haar helpen. Ze gaf aan dat ze zich niet veilig voelde en toen hadden wij een soort A-team gevoel en zijn we er op afgegaan."De rechter sprak over ‘smerige feiten’. "Mannen die opkomen voor een vrouw, hartstikke netjes. Maar dan op zo’n manier? Om met zijn allen op één man te springen."De officier van justitie eiste fors hogere straffen. "Het afgelopen uur heb ik gehoord: 'stom, dom, stom', maar dat vind ik nogal zacht uitgedrukt". Zij eiste celstraffen voor de geweldplegers. Bij de incidenten was alcohol in het spel.De rechter waarschuwt de groep voor het gebruik hiervan en eiste naast de werkstraffen ook voorwaardelijke celstraffen als stok achter de deur: "Denkt u goed na over de hoeveelheid alcohol die u drinkt voordat u weer het A-Team gaat uithangen."Het vijftal moet ook een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen van bijna 4.500 euro.