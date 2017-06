Boeren pleiten voor mogelijkheid tot afschot dassen

ASSEN - LTO Noord-voorzitter Jakob Bartels uit 2e Exloërmond zei vandaag dat hij graag een faunabeheerplan ziet verschijnen als het gaat om de groeiende dassenpopulatie en de overlast die daarbij hoort.

Jakob Bartels

Volgens Jaap Dirkmaat, voorzitter van de Stichting Das&Boom, valt het allemaal wel mee. De twee discussieerden vanavond in het Radio1-programma Dit is de Dag De dassenpopulatie in Nederland is de laatste jaren toegenomen. Daardoor melden veel boeren schade van dassen aan gewassen, vertelt Bartels. "Als je meer dassen krijgt, dan heb je ook meer schade", bevestigt Dirkmaat van Das&Boom. Toch noemt hij de opmars van de das een 'gewenste come-back'. Er zijn in Nederland op dit moment ongeveer 6.000 dassen, waarvan de helft in Limburg zit. "Een bespottelijk laag aantal", aldus Dirkmaat.Bartels noemt nog een nadeel. Volgens hem kunnen trekkers wegzakken in de holen die dassen graven onder de grond. Dat is volgens Dirkmaat flauwekul. Daarvan zijn bij hem naar eigen zeggen geen gevallen bekend.Zowel Bartels als Dirkmaat bevestigen de schade van dassen, maar de mate van de schade, daar worden ze het niet over eens. Volgens Dirkmaat zijn er goede regelingen om schade te verhalen op de overheid, maar daar wil Bartels niets van weten. "Enige schade van wild accepteren we zonder vergoeding, maar er zijn gewoon voorbeelden in Drenthe en Limburg dat er veel schade is.""Ik denk dat wij een verantwoord faunabeheerplan willen afspreken en dat we daar met elkaar, ook met de dassenbescherming en met de overheden, zullen zeggen: wat is nou een fatsoenlijk aantal dassen, wat hier ook gewoon in dit gebied kan leven?", zegt Bartels. Afschot hoort daar volgens de LTO Noord-voorzitter ook bij.Volgens Dirkmaat heeft afschot geen zin. Dat is in verschillende landen geprobeerd, maar leidt tot uitsterving omdat de dassenfamilies te erg worden verstoord.