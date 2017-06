Opbrengst haringparty Assen naar bestrijding laaggeletterdheid

De opbrengst van de haringparty in Assen gaat naar Het Taalhuis (foto: ANP / Bart Maat)

ASSEN - De opbrengst van het eerste vaatje haring tijdens de haringparty in Assen gaat naar het nieuwe Taalhuis in de stad.

Het vaatje moet volgens organisator Ronald Obbes zo'n vijfduizend euro opbrengen.



Het Taalhuis in Assen probeert de laaggeletterdheid terug te dringen. Een op de negen inwoners van de stad is laaggeletterd. Met de opbrengst van de haringparty wil Obbes samen met het Taalhuis een bijeenkomst organiseren. "We willen kijken om zoveel mogelijk geld op te halen om iets te organiseren en partijen die iets kunnen betekenen in het terugdringen van laaggeletterdheid bij elkaar te brengen."



Woensdag 14 juni gaat het vaatje onder de hamer.