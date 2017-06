Minister Blok: Stempel staatsgeheim niet de reden voor afwijzing Wob-verzoek dossier Sharleyne

HOOGEVEEN/DEN HAAG - Het OM Noord-Nederland heeft ten overvloede gemeld dat het OM-journaal rond het onderzoek naar de dood van Sharleyne staatsgeheim zou zijn.

Dat antwoordt minister Stef Blok van Justitie op kamervragen van Lilian Helder van de PVV.De advocaat van de vader van Sharleyne wilde in februari via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) alle berichten inzien die zijn uitgewisseld tussen het arrondissementparket Noord-Nederland en de justitietop in Den Haag. Dat verzoek werd afgewezen.Blok geeft in zijn antwoord aan dat het stempel staatsgeheim niets te maken heeft met die afwijzing. De reden voor afwijzing van het verzoek is volgens de minister dat het om een OM-journaal gaat. Dat document is een persoonlijk journaal van de officier van Justitie, bedoeld voor intern gebruik. In artikel 11 van de Wob is daarom bepaald dat deze informatie niet openbaar hoeft worden gemaakt.Eerder liet het OM Noord-Nederland al weten dat het de commotie betreurt die ontstaan is door het stempel 'staatsgeheim' Het volledige antwoord van minister Stef Blok op de kamervragen leest u hier