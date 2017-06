De Eems Dollard Regio bestaat 40 jaar

EDR bestaat 40 jaar (foto: RTV Drenthe)

PAPENBURG - De Eems Dollard Regio (EDR) viert vandaag zijn 40-jarig bestaan. Het feestje wordt gehouden vlak over de grens in het Duitse Papenburg.

Sinds 1977 bevordert de EDR de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland in het Noorden. De organisatie begeleidt activiteiten en projecten. De meeste Drentse gemeenten zijn bij de EDR aangesloten.



'We lijken op elkaar'

Volgens directeur Karel Groen uit Roden is "het grote succes dat we als Duitsers en Nederlanders in één organisatie samenwerken om het samenleven met je buren werkelijk te realiseren. De verschillen zijn niet zo groot, we lijken heel erg op elkaar. Er wordt in Nederland heel veel naar het Westen gekeken, terwijl Duitsland heel dichtbij is", aldus Groen.



Subsidie

De EDR krijgt Europese subsidie om projecten te financieren."Dat houdt in dat, als een Drentse school een uitwisselingsproject organiseert, of het Drents Museum met het museum in Emden een expositie opzet, daar ook geld voor is."



Economie

De samenwerking vindt inmiddels plaats op heel veel terreinen. Niet alleen onderwijs en cultuur, maar ook economie en werkgelegenheid. "Bijvoorbeeld op het gebied van maritieme economie", vertelt Groen. "Je hebt in Duitsland veel scheepswerven en in Noord-Nederland veel maritieme kennis. Je ziet wederzijdse versterking en ook dat Nederlanders en Duitsers met elkaar kunnen optrekken."



"En heel veel jongens en meisjes van het Drenthe College lopen in het Emsland stage in de zorg. Die studenten waren eerst argwanend, maar zijn nu zo positief dat ze ambassadeurs zijn geworden van de samenwerking", aldus Groen.