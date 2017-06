Aa en Hunze houdt een half miljoen euro over

De gemeente Aa en Hunze houdt geld over op de jaarrekening van 2016 (foto: Pixabay.com)

GIETEN - De gemeente Aa en Hunze heeft een half miljoen euro over op de jaarrekening van 2016.

Wethouder financiën Co Lambert is tevreden met het resultaat. "De cijfers laten zien dat Aa en Hunze een financieel gezonde gemeente is en blijft."



Aa en Hunze kende in 2016 het themajaar 'Ondernemend van Aa tot hunZe', waarin diverse activiteiten werden georganiseerd met en voor ondernemers. In 2016 stond ook de verdere ontwikkeling van het sociaal team, de ontwikkeling van het centrum van Gieten en het bomenonderhoud centraal.



Er waren ook positieve ontwikkelingen op het gebied van de grondexploitatie. De vraag naar kavels in Nooitgedacht nam toe door de aantrekkende economie. Daardoor kon de gemeente een bedrag van 1,7 miljoen euro toevoegen aan de algemene reserve.