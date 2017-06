Stelling: Ik pas mijn snelheid aan nu de politie vaker flitst

ASSEN - Langs wegen waar veel ongelukken gebeuren en waar vaak te hard wordt gereden, gaat de politie weer vaker flitsen.

Door cao-acties in 2015 en problemen met de software in 2016 werden die jaren minder boetes uitgedeeld. "Maar daar komt nu verandering in", zegt Egbert-Jan van Hasselt van de politie tegen het Algemeen Dagblad.Gaat u met deze belofte van de politie extra op uw snelheid letten? Of houdt u het gaspedaal onverminderd stevig ingedrukt?Meepraten over de stelling van vandaag? Bel in de Leste Ronde tussen 17.30 uur en 18.00 uur naar 0592-331188 of kijk op Facebook.com/RTVDrenthe en laat uw reactie achter.Gisteren ging onze stelling over de boete die u krijgt als u boeken te laat terugbrengt naar de bieb. Ruim 92 procent geeft aan die boeken ook zonder boete wel op tijd in te leveren. Voor ruim 7 procent van de stemmers is de boete een goede stok achter de deur. In totaal brachten 970 mensen hun stem uit.