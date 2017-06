VVD: Verdubbeling N34 desnoods met verhoging motorrijtuigenbelasting

ASSEN - De onveilige N34 moet verdubbeld worden. Als daar niet voldoende geld voor is moeten desnoods de opcenten op de motorrijtuigenbeslasting omhoog.

Dat zei VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen tijdens de Algemene Beschouwingen in Provinciale Staten. Volgens Meeuwissen is het financieel haalbaar om de N34 of grote delen ervan in termijnen te verdubbelen."De VVD is blij met het plan in de voorjaarsnota om de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting niet te verhogen. In een plattelandsprovincie als Drenthe hebben we de auto hard nodig. Maar als er niet genoeg geld is voor de verdubbeling van de N34 dan mag van ons zelfs de motorrijtuigenbelasting omhoog", zegt de fractievoorzitter om daarmee te onderstrepen hoe belangrijk de verdubbeling voor de VVD is.Gedeputeerde Henk Brink heeft Provinciale Staten al toegezegd nog voor de zomer met plannen voor de N34 te komen. Het brede onderzoek naar een betere verbinding tussen Emmen en Groningen is volgens Brink bijna klaar. 'We kunnen niet en de N34 verdubbelen en fors investeren in het spoor. We kunnen ook niet alle 100 kilometerwegen verdubbelen of er een middenvangrail in bouwen. Maar verkeersveiligheid is bij ons belangrijker dan het geld.' In het onderzoeksrapport staat volgens Brink een uitgebreide maatschappelijk kosten/baten analyse waar het Drents Parlement een keuze uit kan maken.Vooralsnog staat verhoging in 2018 en 2019 van de provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting niet in de huidige plannen van GS. Hierdoor loopt de provincie 700.000 euro mis. In Drenthe en Zuid-Holland betalen inwoners volgens de ANWB al de hoogste motorrijtuigenbelasting Ook de PPV sluit zich aan bij de oproep tot verdubbeling van de N34. Volgens fractievoorzitter Nico Uppelschoten kan doorpakken met de N34 ook het vertrouwen in de politiek verbeteren. Ook D66, het CDA en Sterk Lokaal willen snel de N34 aanpakken.De VVD wil dat GS ook werk gaat maken van het ontstaan van toekomstige verkeersknelpunten. Willemien Meeuwissen: " uit landelijk onderzoek blijkt dat in 2040 er nieuwe problemen ontstaan op de A28 bij De Punt, bij Groningen Zuid, bij Meppel waar A28 en A32 samen komen en op de aansluitende provinciale wegen. We roepen GS op om nu al geld te gaan zoeken en samen met het Rijk er voor te gaan zorgen dat deze toekomstige verkeersknelpunten niet zullen ontstaan."De PvdA ziet nu het verkeer op de A28 tussen Meppel en Zwolle weer vast lopen, ondanks alle aanpassingen van de snelweg een aantal jaren geleden. Fractievoorzitter Hendrikus Loof trok de Drentse verkeersproblematiek breder door ook naar sneller spoorvervoer te kijken. Hij riep GS op met een Deltaplan Bereikbaarheid te komen.Gedeputeerde Brink liet weten dat al met het Samenwerkingsverband Noord Nederland gesproken is over hoe het noorden dit in Den Haag gaat aankaarten. Het idee daarbij is volgens Brink om een nieuw kabinet duidelijk te maken dat de Randstad blijft dichtslibben, wat je ook doet. Dus maak gebruik van de ruimte die het noorden nog heeft, maar lever daar dan wel de juiste infrastructuur en goede bereikbaarheid vis weg en spoor bij zegt Brink.