Omzet MKB in het Noorden stijgt sneller dan in de Randstad

De bouwsector doet het goed (foto: RTV Drenthe/Andries Ophof)

ASSEN - De omzet van het midden- en kleinbedrijf groeide het afgelopen jaar sterker in Noord-Nederland dan in de Randstad. Dat blijkt uit de gegevens van de landelijke accountants-organisatie SRA.

Vooral in de bouw en de transportsector groeide de omzet hard. De groei komt in de noordelijke provincies uit op 7,3 procent. Voor de Randstad is dat 6 procent. In de zuidelijke provincies groeide de omzet met 11,5 procent.



Door de economische inhaalslag ten opzichte van de Randstad is het aantal WW-uitkeringen in het Noorden ook meer dan gemiddeld gedaald.