Prins Constantijn: Complimenten voor de TopDutch-campagne

EMMEN - Complimenten van Prins Constantijn van Oranje voor de TopDutch-campagne van het noordelijke bedrijfsleven en overheden.

Volgens de prins, aanjager van nieuwe bedrijvigheid in Nederland, laat het Noorden zien dat het uit gaat van de eigen kracht. "Het gaat niet over het zielige Noorden. Nee het gaat over ondernemers die iets te bieden hebben. Het zijn mooie provincies, er is kennis en ze weten technologie aan te trekken."De TopDutch-campagne is ontstaan na een tweet van Elon Musk van het Amerikaanse Tesla. Musk is op zoek naar een plek in Europa voor een nieuwe accufabriek.Noordelijke ondernemers en provincies maakten samen een promotiecampagne om Tesla te verleiden zich hier te vestigen. En dat is een andere manier van werken dan we tot nu toe gewend waren.De betrokken bedrijven bij de TopDutch-campagne kunnen volgens de prins ook zorgen voor een vliegwieleffect. "De meeste ondernemingen zijn helemaal niet zo oud. Maar ze zijn het voorbeeld voor een volgende generatie. Het feit dat ze weer geld en kennis investeren in de noordelijke economie, daar bouw je een economie mee op."Prins Constantijn was dinsdagavond in Emmen als speciale gast bij de uitreiking van de Young Business Award . Een prijs voor de beste startende ondernemer van Nederland. De winnaar werd uiteindelijk Media Distillery uit Amsterdam. Het bedrijf krijgt een bedrag van 12.500 euro en een award.Constantijn riep op om Nederland nog ondernemender te maken dan het nu is. Maar dan moet ook iedereen meewerken.Noordelijke overheden proberen op allerlei manieren bedrijvigheid te bevorderen. Maar daar moeten ze mee uitkijken volgens de prins. "Het is heel goed dat je ondernemers helpt, maar je moet ze niet remmen als ze naar het buitenland willen of in het buitenland geld willen aantrekken. Je moet ze wel helpen om groot te worden."De aanjager van nieuwe bedrijvigheid in Nederland heeft nog wel een tip voor beleidsmakers: "Probeer niet je provinciale of lokale beleid aan de ondernemer op te leggen, maar kijk wat ze nodig hebben. Maak het in ieder geval niet klein."