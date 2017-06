Werkstraf voor hennepteler die belastingschuld wilde inlossen

Werkstraf voor telen van hennep (foto: Picabay.com)

ASSEN - Een 45-jarige man uit Nieuw-Amsterdam moet voor hennepteelt als straf honderd uur werken. Daarnaast kreeg man een voorwaardelijke celstraf van een maand opgelegd.

De Nieuw-Amsterdammer was gaan telen, omdat hij met een fikse belastingschuld in de maag zat. Die was ontstaan door gesjoemel met kindertoeslag.



Het gastouderbureau dat de kinderopvang ook voor deze man regelde is inmiddels veroordeeld voor fraude. In de nasleep kregen ouders fikse naheffingen. Ook bij de Nieuw-Amsterdammer plofte een rekening op de mat.



Uit pure wanhoop is hij toen hennep gaan telen, zei de man. Bij hem werden vorig jaar in mei 91 planten ontdekt. De teelt heeft hem geen windeieren gelegd. Volgens de rechter heeft de man 33.000 euro illegaal verdiend. Dat bedrag wordt op hem verhaald.