Potloodventer moet drie weken de cel in

Een 30-jarige schennispleger moet drie weken de cel in (foto: RTV Drenthe / Wolter Klok)

BEILEN - Een 30-jarige man zonder vast woonadres moet drie weken de cel in. Hij is veroordeeld omdat hij twee 15-jarige meisjes zijn geslachtsdeel liet zien in Beilen.

De meisjes renden hard weg. Maar toen zij de man later weer tegenkwamen liet hij hen opnieuw zijn penis zien.



De potloodventer ontkende na zijn aanhouding. Hij verklaarde dat hij stond te plassen, maar dat werd niet geloofd. Het hielp de man niet dat in zijn toenmalige woning porno werd afgespeeld met het geluid hard aan. "Het schalde door de steeg", aldus de rechter.



Omdat de man bleef ontkennen en niet naar de rechtbank kwam, moet hij de cel in.