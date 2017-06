Provinciale Staten verdeeld over steun aan vakantieparken

ASSEN - De recreatiesector is in Drenthe belangrijk voor de werkgelegenheid. Maar hoe ver wil je gaan bij het helpen van vakantieparken die door eigen toedoen niet meer van deze tijd zijn?

Over die vraag ontstond discussie in Provinciale Staten.Gedeputeerde Staten (GS) doet op dit moment onderzoek naar de vitaliteit van Drentse vakantieparken. GS wil 6,5 miljoen investeren om oude parken up-to-date te maken of tot sanering aan te zetten.Het CDA wil recreatieondernemers die willen vernieuwen of saneren wel een duwtje in de rug geven. Volgens CDA-fractievoorzitter Riëtte Wollerich hoeft dat niet altijd met geld, maar bijvoorbeeld ook met functieverandering van recreatieterreinen.VVD en PVV zijn bang dat met de 6,5 miljoen recreatieondernemers gaan worden gesteund terwijl het hun eigen verantwoordelijkheid is een vakantiepark vitaal te houden. PVV-fractievoorzitter Nico Uppelschoten wil helemaal geen herstructureringsfonds voor vakantieparken. "Belachelijk dat wij parken gaan helpen te moderniseren. Als het nu niet draait ben je geen goede recreatieondernemer. Dit is geen taak van de provincie."VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen ging niet zover als haar PVV-collega, maar wilde van het CDA wel weten onder welke voorwaarden slechtlopende vakantieparken dan wel hulp moeten krijgen van de provincie. Het CDA wil dat vooral bekijken als de vitaliteitsscan af is en GS met concrete plannen komt.Volgens gedeputeerde Henk Brink gaat de provincie niet rechtstreeks recreatieondernemers steunen. Hij riep Provinciale Staten op om onder ogen te zien dat er een probleem is in de vakantieparkensector dat te groot is voor individuele gemeenten. Die gemeenten hebben de provincie om hulp gevraagd. Provinciale Staten moet zich volgens Brink realiseren dat van de 1 miljard euro die jaarlijks in de Drentse vrijetijdssector wordt omgezet de helft wordt verdiend door de recreatieparken. Daarmee zijn de parken volgens Brink dus ook belangrijk voor de werkgelegenheid.