GroenLinks: Laat Assen ijsbaan bouwen zonder subsidie

ASSEN - Laat Assen maar een ijsbaan bouwen zonder provinciale subsidie. Een ijsbaan in Hoogeveen is dan onzin en de 5 miljoen kan naar een andere grote sportvoorziening. Daarvoor pleit GroenLinks-fractievoorzitter Hans Kuipers in Provinciale Staten.

De provincie Drenthe heeft 5 miljoen euro beschikbaar voor een bovenregionale sportvoorziening. Hoogeveen en Assen maken beiden aanspraak op dat geld om een ijsbaan te bouwen. De gemeente Assen heeft laten weten dat als het geld naar Hoogeveen gaat Assen samen met de investeerders 5 miljoen extra wil steken in de bouw van de Asser ijsbaan.Als het aan GroenLinks ligt wordt de 5 miljoen euro subsidie voor een ijsbaan in Assen of Hoogeveen onmiddellijk ingetrokken. Fractievoorzitter Hans Kuipers: "Twee ijsbanen in Drenthe is onzin. Als Assen ook zonder onze 5 miljoen een ijsbaan gaat bouwen kunnen we beter het geld voor een bovenregionale sportvoorziening beschikbaar stellen aan andere gemeenten. Ik daag hierbij de andere gemeenten uit om met goede plannen te komen."De ijsbaanplannen van Hoogeveen en Assen verschillen onderling sterk. Hoogeveen wil een schaatshal die ook geschikt is voor shorttrack, kunstrijden en ijshockey, maar zonder veel voorzieningen als tribunes. Assen wil een groter complex met een ijshockeyhal en een skihal dat uiteindelijk deel uit gaat maken van een leisure-park bij het TT Circuit. Insiders zeggen dan ook dat beide plannen absoluut niet te vergelijken zijn.De plannen voor een ijsbaan in Hoogeveen worden waarschijnlijk nog voor het zomerreces besproken in Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten (GS) moeten nog wel met een voorstel komen. Hoogeveen diende volgens GS als eerste een volledig voorstel in dat voor subsidie in aanmerking komt. De gemeente Assen heeft nog geen nieuwe subsidie-aanvraag ingediend. Assen maakt bij GS bezwaar tegen de afwijzing van de eerder ingediende aanvraag door de provincie.