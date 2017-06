Plan voor grote mismatch Drentse arbeidsmarkt

ASSEN - De provincie maakt een plan om de steeds groter wordende mismatch op de Drentse arbeidsmarkt terug te dringen. Er is steeds minder werk voor lageropgeleiden.

Het plan is gemaakt op verzoek van de VVD en PvdA . De partijen zien dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en de juiste scholing steeds verder uiteenlopen.Volgens de VVD is er steeds minder werk voor mensen met een mbo-diploma niveau 1 en 2. Ook zijn er grote tekorten aan vakmensen voor een aantal sectoren, terwijl in andere sectoren een overschot aan werkzoekenden is.Ook Gedeputeerde Staten signaleerden het probleem in de voorjaarsnota. Door verregaande automatisering, digitalisering en grote baanveranderingen zijn er grote gevolgen voor mbo'ers. Dat dwingt hen door te stromen naar ander werk, maar dat gaat niet vanzelf.De VVD kreeg tijdens de Algemene Beschouwingen van de voorjaarsnota steun voor het plan van de PvdA, GroenLinks, het CDA, Sterk Lokaal, ChristenUnie.