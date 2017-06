Voorbijganger die Wibbo Haan hielp na ongeluk is terecht

ASSEN - De voorbijganger die Wibbo Haan vond en 112 belde na zijn ongeluk in 2010 heeft zich gemeld.

Harriet Hulst uit Assen vond de auto van Haan langs de kant van de weg toen ze haar dochter ophaalde."Ik kwam tussen half 8 en half 9 aanrijden om mijn dochter op te halen van de ijsbaan. Het was heel erg glad. En toen zag ik die auto staan. Het ongeluk was toen net gebeurd", vertelt ze. "Mijn dochter had hem namelijk net nog langs zien rijden."Hulst was niet de enige die hulp bood. "Ik ben bij hem gaan kijken en heb 112 gebeld. Meneer Haan was toen nog bij kennis. Er reed nog iemand achter mij. Hij heeft de instructies van de telefonist van 112 opgevolgd. Ik was wel blij met die hulp, want het was wel heftig."Hulst meldde zich vanmiddag bij RTV Drenthe. Ze heeft inmiddels telefonisch contact gehad met Haan. "Ik heb hem even gesproken, maar hij was heel emotioneel. Daarom nam zijn vrouw het gesprek even over", vertelt Hulst. "Misschien dat we het er op een later moment nog een keer over hebben, maar dat is aan hem."