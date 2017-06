Werkstraf voor man uit Assen na voetbalgeweld in Heerenveen

De confrontatie tussen Groningen- en Heerenveen-relschoppers vond plaats nabij café De Skoffel (foto: Google Street View)

GRONINGEN/ASSEN - Voor voetbalgeweld op 22 februari 2015 in Heerenveen is een 32-jarige man uit Assen veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur. De man stond twee weken geleden terecht met tien Groningers.

De rechtbank legde werkstraffen tussen 150 en 240 uur op. Alleen een 33-jarige Stadjer kreeg vier maanden opgelegd. Hij wordt gezien als de initiatiefnemer.



Te lang geleden

De vechtpartij tussen supporters van de club uit Heerenveen en Groningen vond meer dan twee jaar geleden plaats. Te lang geleden om nu nog eens celstraffen op te leggen, zei de rechter. Openlijke geweldpleging achtte de rechtbank bewezen.



WhatsApp

De wedstrijd in 2015 tussen Heerenveen en Groningen draaide uit op een verlies van 3-1 voor Groningen. Kort daarop gingen supporters van de beide clubs met elkaar op de vuist. Volgens de rechter staat het vast dat de rellen van te voren zijn georganiseerd. Door berichten via WhatsApp en social media hielden de relschoppers elkaar op de hoogte en spraken zij met elkaar af. De confrontatie had uiteindelijk plaats nabij café De Skoffel, de vaste ontmoetingsplaats van Heerenveen-fans.



Opgezet

Voor ogen van passanten, (groot)ouders en kinderen gingen de mannen met elkaar op de vuist. Vier Groningers die in een auto probeerden te vluchten werden door een motoragent aangehouden. Vlak voor hun vrijlating werd hun auto behangen met afluisterapparatuur. In gesprekken kwam naar voren dat het gevecht van te voren was opgezet. Ook de aanhangers van de club in Heerenveen hadden hierin een rol gespeeld. Er was echter te weinig bewijs om supporters van die zijde te vervolgen.



Voetbal in kwaad daglicht

De rechtbank acht openlijke geweldpleging met letsel en vernieling bewezen. Er werd zwaar getild aan het feit dat de mannen doelbewust na de wedstrijd zijn afgereisd, enkel en alleen om te vechten. Hierbij zijn wapens als riemen, stokken maar ook een mes ingezet. "Het is zeer kwalijk dat een kleine groep de sport voetbal zo in een kwaad daglicht zet", zei de rechter. Normaal gesproken passen hier celstraffen van drie maanden, zoals eerder ook door het Openbaar Ministerie werd geëist. "Door de tijdsverloop is dit niet meer passend."



De 33-jarige Stadjer die als enige een celstraf kreeg opgelegd, kreeg de straf ook voor het mishandelen van een beveiliger. Dit gebeurde vorig jaar in april tijdens een wedstrijd in de Euroborg. De Groninger heeft een flink strafblad met daarop vooral gewelddelicten.