EMMEN - De pers schetst een veel te eenzijdig en negatief beeld van motorclub No Surrender. Dat zei No Surrender-captain Henk Kuipers vandaag op een persconferentie in Emmen.

Volgens Kuipers draagt de pers eraan bij dat No Surrender wordt gezien als een criminele organisatie. "Wij zijn een motorclub en geen criminele organisatie. Als je lid wordt van onze motorclub ga je motorrijden", aldus de No Surrender-voorman.Aanleiding voor de persconferentie is de berichtgeving rond het onderduiken van loco-burgemeester Bouke Arends van Emmen. Die zou zijn bedreigd in verband met het slopen van het No Surrender clubhuis.Kuipers verwijt de pers dat die klakkeloos de berichtgeving van het Openbaar Ministerie (OM) en Bouke Arends volgt, zonder zelf kritische vragen te stellen of onderzoek te doen naar de mogelijke bedreiging. Kuipers ontkende nogmaals dat Arends is bedreigd door iemand van No Surrender.Kuipers vroeg zich tijdens de persconferentie af waarom het OM nog steeds niet naar buiten is gekomen met de resultaten van het onderzoek, terwijl dat al wel is afgerond. Het OM heeft in een eerdere verklaring ontkend in de richting van No Surrender te wijzen.Hoogleraar Jan Brouwer van de Rijksuniversiteit Groningen zou ook aanwezig zijn bij de persconferentie, maar hij liet op het laatste moment verstek gaan. Brouwer liet zich eerder al kritisch uit over de rol van het Openbaar Ministerie.