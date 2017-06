Berga, Kwant en De Vries naar EK skeeleren

Ingmar Berga in actie tijdens het EK in Steenwijk (foto: Karin Mulder, RTV Drenthe)

SKEELEREN - Bondscoach Frank Fiers heeft Ingmar Berga uit Hoogeveen, Rémon Kwant uit Koekange en Elma de Vries uit Meppel geselecteerd voor het EK skeeleren in het Portugese Lagos.

Alledrie Drenten reden in Heerenveen en Wolvega een sterk Nederlands Kampioenschap tijdens het Pinksterweekend.



Veel nationale titels

Elma de Vries pakte drie nationale titels op de puntenkoers, de punten/afvalkoers en de afvalkoers. Ook Ingmar Berga uit Hoogeveen werd Nederlands Kampioen op de puntenkoers. Rémon Kwant won de nationale titel op de 1.000 meter en op de 500 meter won hij het zilver.



Tijdens het toernooi maakt de bondscoach pas bekend wie welke discipline zal rijden. Komend weekend strijden de skeeleraars in Arnhem nog om de Nederlandse titel op de marathon.



Het EK skeeleren is van 1 tot en met 8 juli.

Door: Karin Mulder Correctie melden