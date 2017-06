Duurzaam vervoer ervaren en beleven in Appelscha

Appelscha in het teken van duurzaamheid (foto: Pixabay.com)

APPELSCHA - Alles over duurzaamheid op het gebied van vervoer is op 1 juli te vinden in Appelscha. En dan ook echt alles wat erbij komt kijken. Dus niet alleen de elektrische fiets of auto, maar ook hoe je het apparaat duurzaam kunt opladen.

Het is de tweede editie van deze zogenaamde Emotiondag in Noord-Nederland. De organisatie verwacht zo'n tienduizend bezoekers.



Centrum van het noorden

"Appelscha is het centrum van het noorden, daarom houden we het hier." vertelt Henk van der Graaf, een van de initiatiefnemers. "We willen laten zien dat alles op het gebied van elektrisch vervoer om de hoek zit. De garage die je auto onderhoudt, de fietsenzaak die een elektrische fiets verkoopt, maar ook de lokale installateur."



Zelf uitproberen

"We willen mensen vooral laten zien, ervaren en beleven." vertelt organisator Roelof Harten. Hij is ingehuurd om de tweede editie op poten te zetten. Alles wat maar elektrisch rijdt is volgens hem straks te vinden in Appelscha. Van auto, tot bus, tot fiets en zelfs tot drone. Daarvoor komt Groningen Airport Eelde naar de emotiondag.



En iedereen mag alles ervaren. Dus ook een ritje maken in een dure Tesla auto bijvoorbeeld. "Graag zelfs!" zegt Harten. "Zo kun je ervaren hoe het is."



Opladen

Al die elektrische apparaten moeten natuurlijk wel worden opgeladen. De organisatie zorgt daarom voor duurzame stroompunten.

Door: Ineke Kemper