Woningen op plek voormalig Roelof van Echten College

32 woningen in Julianaplantsoen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - Het voormalig Roelof van Echten College wordt gesloopt en daar worden woningen gebouwd.

De gemeente Hoogeveen heeft projectontwikkelaar Bemog de opdracht gegeven op de plek te herontwikkelen. In het Julianaplantsoen komen nu 22 rijtjeswoningen, acht twee-onder-een-kapwoningen en twee vrijstaande woningen.



Het plantsoen wordt parkachtig ingericht, waarbij een mozaïek-kunstwerk van René Wagger de blikvanger moet worden.



De gemeente had een openbare inschrijving uitgezet, waar zeven partijen zich voor inschreven. In samenspraak met omwonenden is gekozen voor dit plan. De komende maanden worden de nieuwbouwplannen verder uitgewerkt.

Door: Janet Oortwijn Correctie melden