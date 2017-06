N34 verdubbelen of toch een spoorlijn tussen Emmen en Groningen?

ASSEN - De N34 verdubbelen of een spoorlijn Emmen-Groningen? Na de recente dodelijke ongelukken op de N34 klinkt ook in het Drents Parlement sterker de oproep om de weg te verdubbelen.

Tegelijkertijd is een onderzoek naar verdubbeling van de N34 en een onderzoek naar een spoorlijn tussen Emmen en Groningen klaar.Gedeputeerde Staten komen dinsdag met het onderzoek en een voorstel aan het Drents Parlement (Provinciale Staten) naar buiten. Gedeputeerde Henk Brink wil nog niks over de inhoud zeggen, maar volgens hem hebben de Staten wat te kiezen.Het geld voor de verdubbeling van de N34 tussen Coevorden en Emmen is er al. Voor meer (gedeeltelijke) verdubbeling tussen Emmen en De Punt of investeren in een spoorlijn van Emmen naar Groningen is volgens Brink nog wel wat financiële ruimte: 'Zo'n elf miljoen. Als je dat bijvoorbeeld tien jaar achter elkaar reserveert, heb je 110 miljoen euro. Consequentie is dat je dan een volgend college van GS wel opzadelt met de financiële gevolgen van een besluit nu."Als het Drents Parlement zou kiezen voor het aanpakken van de N34 dan kan, volgens Brink, op z'n vroegst over vier jaar met de aanleg begonnen worden. Hij vraagt zich af of je de hele weg zou moeten verdubbelen of gedeeltes. "Wij kiezen verkeersveiligheid boven geld, maar we kunnen niet iedere 100-kilometerweg in Drenthe verdubbelen. Het stuk Coevorden-Emmen, wat we al gaan aanpakken, kost al 25 miljoen euro."Een spoorlijn tussen Emmen en Groningen staat ook in het onderzoek. Brink wil eveneens op die keuze niet vooruit lopen, maar het is volgens hem wel een optie. "We zetten na 2020 in op een spoorverbinding van Bad Bentheim in Duitsland naar Emmen. De vervoerder wil wel door van Emmen naar Groningen." Volgens Brink zijn er meerdere opties voor een spoorverbinding.Eén daarvan is over gedeeltelijk bestaand spoor via de Veenkoloniën. Maar dan moet er volgens Brink tussen Veendam en Stadskanaal nog wel een probleem worden opgelost . Bij die spoorverbinding moet tussen Emmen en Stadskanaal nieuw spoor komen, tussen Stadskanaal en Veendam moet de museumspoorlijn van de STAR geschikt worden gemaakt voor regulier personenvervoer.In 2010 deed de provincie al eens onderzoek naar een rechtstreekse spoorverbinding Emmen-Groningen langs de N34, de Hondsruglijn. Of deze optie in het huidige onderzoek en voorstel staat is niet bekend.In onderzoek naar een betere weg of spoorverbinding tussen Emmen en Groningen zit ook een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Zowel een spoorlijn als een verdubbelde N34 lijken financieel niet waarschijnlijk.