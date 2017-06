'WMD is op de goede weg, maar we moeten nog wel een afwerking maken'

ASSEN - Wie zijn er verantwoordelijk voor het WMD-debacle in Indonesië? Met geld van Drentse inwoners is miljoenen geïnvesteerd in dat land, maar dat geld is verloren gegaan. Aandeelhouders en de raad van commissarissen proberen nu erachter te komen wie fout zat.

"WMD is op de goede weg, het is een prachtig bedrijf en het doet het goed. Maar we moeten nog wel een afwerking maken", aldus gedeputeerde Cees Bijl.Bijl is namens de provincie Drenthe aanwezig, die is samen met twaalf gemeenten aandeelhouder. Uit eerdere rapporten blijkt dat er in de periode van het debacle sprake was van onbehoorlijk bestuur en toezicht . Bijl gaf vandaag het advies aan de raad van commissarissen, die verantwoordelijk is voor de controle van de bestuurder van de WMD, om de direct betrokken mensen bij het debacle te ondervragen."Ik denk dat dat advies wordt opgevolgd en dat is verstandig", aldus Bijl na afloop. "Er is in een bepaalde periode onbehoorlijk bestuur geweest, dan moet je ook de bestuurder horen van wat hij daar van vindt."Tijdens de vergadering werd ook de vraag geopperd of alle commissarissen die in die tijd actief waren, eventueel vervolgd konden worden. Volgens de advocaat van de WMD kan dat flink in de kosten lopen en dat is naar eigen zeggen niet wenselijk. "U moet zich realiseren dat dat hele vervelende procedures worden. Al die commissarissen gaan verweer voeren en die advocaatkosten komen ook bij de onkosten", aldus advocaat Rens Snel.Volgens Snel heeft de WMD een aansprakelijkheidsverzekering waar een klein deel van bestemd is voor dit soort kosten. Het gaat in totaal om zo'n 500.000 euro. "Het is procesmatiger veel efficiënter om je te beperken tot degene die het ernstigste verwijt treft: namelijk de bestuurder", aldus Snel."Ik zou het verkeerd vinden als straks op elke oprit van elke advocaat in Noord-Nederland een dure auto staat en dat wij die betaald hebben", reageert Bijl daarop. Hij wil dan ook eerst hoor en wederhoor van de directe bestuurders hebben om daarna pas conclusies te trekken over de commissarissen."De uitkomst zou kunnen zijn dat ze niet de Nobelprijs voor toezicht winnen, maar misschien is er te weinig aan de hand om ze daar op te pakken. Maar dat doe je pas als de betrokken bestuurder daar ook wat over te melden heeft."Ook benadrukt hij aan de huidige raad van commissarissen dat het niet moet oordelen over henzelf, hij pleit er dan ook voor dat een nieuwe rvc, die in september wordt aangesteld, ook kijkt naar het reilen en zeilen van de huidige commissarissen.Het gedoe met de WMD kabbelt dus nog voort. "Het kan snel afgelopen zijn", aldus Bijl. "Maar het kan ook nog een poos duren. Wat belangrijk is, dat is dat er een waterleidingsbedrijf is die zich bezighoudt met goed en betaalbaar water in Drenthe. Dat is het belangrijkste."