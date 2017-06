'Afschieten van dassen heeft geen enkele zin'

LHEE/DWINGELOO - "Er moet een faunabeheerplan komen voor het in toom houden van de dassenpopulatie", opperde LTO-voorzitter Jakob Bartelds gisteren op Radio 1. Johan Wesselink van BIJ12-Faunafonds ziet er wel iets in, maar hij blijft voorzichtig.

Volgens Wesselink kun je in zo'n beheerplan alle specificaties over dassen neerzetten; wie ze zijn, wat hun leefgebied is en hoe de reproductie is. "Daarin kun je ook opnemen hoeveel de schade is en als deze te groot wordt, welke maatregelen er dan genomen kunnen worden", aldus Wesselink.Toch blijft hij voorzichtig. "De provincie heeft geoordeeld dat Drenthe nog niet vol is qua dassenaantal en dat de dassenschade qua uitkering nog te overzien is", vertelt Wesselink. Volgens hem is er vorig jaar in heel Drenthe zo'n 70.000 euro aan schade uitgegeven aan dassenschade. "Dat valt nog mee", vindt hij."Als laatste middel zou de jacht op dassen een mogelijkheid zijn", laat Jan Bloemerts van LTO Noord weten, maar eerst zijn er nog heel wat andere opties volgens hem. "Enerzijds moet er een goede communicatie zijn, anderzijds zijn er preventieve maatregelen nodig." Onder deze maatregelen kunnen verandering van omheining of het verjagen van de dieren zijn.Afschieten heeft volgens Wesselink geen enkele zin. "Als het landschap nog meer ruimte heeft voor dassen, dan komen er ook meer dassen", vertelt hij. "Een burcht verplaatsen heeft ook geen zin", gaat Wesselink verder, "als er een das vertrekt komt er een ander weer voor in de plaats."Bloemerts laat weten dat het uitroeien van de dassen niet de bedoeling is. "Daar waar excessen zijn, willen we ingrijpen. Op dit moment loopt het de spuigaten uit."Gisteren liet LTO-voorzitter Bartelds in het Radio1-programmaweten dat hij graag een faunabeheerplan ziet verschijnen over de groeiende populatie dassen in Drenthe. Deze dieren richten in elk najaar veel schade aan op onder andere Drentse maïsvelden. Boeren hebben er last van en vinden aangevreten gewassen terug op het platteland. Tijd voor een nieuw plan, zo opperde Bartelds gisteren.