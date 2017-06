Tienduizend vierkante meter grond in Meppel verkocht aan lasbedrijf

Lasbedrijf A. van der Hulst bouwt een pand van 3500 vierkante meter op het terrein (foto: Pixabay.com)

MEPPEL - De gemeente verkoopt morgen een kavel van tienduizend vierkante meter op het bedrijventerrein Noord II. Lasbedrijf A. van der Hulst gaat zich hier vestigen.

Morgen tekent burgemeester Richard Korteland van Meppel en de directeur van het lasbedrijf een verkoopovereenkomst.



Op het terrein wordt een bedrijfspand van 3500 vierkante meter gebouwd. Hiermee zorgt het bedrijf ook voor nieuwe werkgelegenheid in Meppel. A. van der Hulst heeft 25 werknemers in dienst.



Nieuwe werkgelegenheid in Meppel is ook het idee van de gemeente. "Meppel is een interessante vestigingslocatie voor regionale bedrijven. We werken er hard aan om meer ondernemers de voordelen in te laten zien va de strategische locatie van Meppel", aldus burgemeester Korteland.