Tweeling uit Westerbork door naar volgende ronde 'Schippers van de Kameleon'

WESTERBORK - Ze horen bij de laatste tien van de meer dan honderd tweelingen die meededen aan de race om de nieuwe Schippers van de Kameleon te worden: David en Hidde Zwiers (13) uit Westerbork.

"De jongens zijn dolenthousiast", zegt vader Bertwin Zwiers. "Ze zijn nu weer hard aan het werk!"De Börker tweeling greep hun kans toen ze via Facebook een oproep voorbij zagen komen. De KRO-NCRV zoekt voor een twaalfdelige jeugdserie 'De Kameleon', die eind 2018 wordt uitgezonden, een eeneiige tweeling van dertien of veertien jaar.De broers hebben twee filmpjes gemaakt waarin ze zichzelf omtoverden tot de bekende tweeling Hielke en Sietse Klinkhamer. Beide rondes zijn ze doorgekomen.Komende zondag wacht de jongens uit Westerbork een castingdag in het Friese Terherne. Daar moeten ze twee scènes naspelen: één bekende scene uit de film, het polsstok hoogspringen, en een toekomstige scène uit de nieuwe serie. Na de castingdag, kiest de organisatie naar waarschijnlijkheid vier tweelingen uit die op de set worden uitgenodigd voor het echte werk.Uiteindelijk wordt één tweeling de nieuwe Schippers van de Kameleon. Er zit enige haast bij: de opnames zijn van juli tot en met oktober, verspreid over in totaal 35 dagen.