Mario Bilate wordt de nieuwe spits van FC Emmen

VOETBAL - Mario Bilate wordt komend seizoen de nieuwe aanvalsleider van FC Emmen. De 25-jarige centrumspits maakt transfervrij de overstap van FC Den Bosch.

De geboren Rus doorliep grotendeels de jeugdopleiding van Sparta en maakte daar, op 7 augustus 2011, ook zijn debuut in het betaalde voetbal.Bilate werd op 16 juli 1991 in Moskou geboren als zoon van een Russische moeder en een Ethiopische vader. Op jeugdige leeftijd kwam hij naar Nederland waar hij in de jeugd van Sparta en Xerxes speelde. Bij Xerxes haalde hij ook het eerste elftal, waarna hij weer naar Sparta vertrok om daar zijn debuut in het betaald voetbal te maken.Tussen 2011 en 2014 speelde Bilate (inmiddels met een Nederlandse nationaliteit) bij Sparta 77 wedstrijden waarin hij 17 keer scoorde. Dat was in de periode dat de huidige FC Den Bosch-trainer Wiljan Vloet daar technisch directeur was. Na zijn tijd bij Sparta verhuisde Bilate naar het Schotse Dundee United, waarin hij in zijn eerste seizoen tot zestien optredens en twee treffers kwam.In zijn tweede jaar in Schotland scheurde hij zijn kruisband af, waarna hij in november 2015 zijn contract bij Dundee liet ontbinden en een half jaar later een contract tekende bij FC Den Bosch. Een topseizoen beleefde de aanvaller niet in het afgelopen jaar, want in 29 duels scoorde hij slechts drie keer.Manager technische zaken van FC Emmen, Jan Korte, over de spits: "Onze zoektocht in aanvallend opzicht ging uit naar een voetballende speler die in de punt van de aanval zijn medespelers voor de goal vrij weet te spelen, maar ook zelf goed het net weet te vinden. Deze speler moet samen met Cas Peters een groot deel van de doelpuntenproductie van het elftal voor zijn rekening nemen.""Mario voldoet naar onze mening uitstekend aan dit profiel en daarom zijn we ook zeer tevreden dat we hem voor de komende twee seizoenen hebben weten vast te leggen. We hebben hem langdurig gevolgd en zijn overtuigd geraakt dat zijn kwaliteiten zodanig op onze speelstijl aansluiten, dat hij goed tot zijn recht zal komen in Emmen en dat onze supporters van hem zullen gaan genieten. De eerste grote stap naar meer doelpunten en meer spektakel is wat ons betreft gezet", aldus Korte.Bilate had keuze uit meerdere clubs en kon ook naar het buitenland, maar hij volgde zijn gevoel. "De afgelopen periode heb ik een aantal keren gesproken met de club. De trainer heeft me uitgelegd hoe hij wil spelen, wat hij op basis van zijn spelopvatting en de visie van de club van mij verlangt en waar Emmen de komende tijd naar toe wil groeien. Voeg bij deze goede gesprekken de successen van de laatste seizoenen, en dan ontstaat er een mooie kans, die ik vol overtuiging met beide handen beetpak. Ik geloof dat dit zal resulteren in het scoren van veel goals."