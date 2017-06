Bilate: die goals gaan er absoluut komen

VOETBAL - Hij scoorde in 122 duels in het betaalde voetbal 22 treffers, een gemiddelde van één op zes. Geen geweldige cijfers voor een centrumspits. Dat beseft Mario Bilate, de nieuwe spits van FC Emmen, ook. Maar als het aan hem ligt veranderd dat het komend seizoen.

Het is misschien ook wel de belangrijkste reden waarom Bilate kiest voor de Drentse club. "Ik had meer keuze, maar hield gewoon een heel goed gevoel over aan het gesprek met trainer Dick Lukkien. Hij heeft iets voor ogen met het team en ook met mij individueel. Dat spreekt mij enorm aan. Dat hij me ziet als echte spits in een 4-4-2 systeem speelde een grote rol in mijn afweging."Over het aantal treffers dat hij tot nu toe maakte is Bilate zelf ook niet heel erg te spreken. Dat ligt natuurlijk aan mezelf, maar ook aan de omstandigheden. Zo raakte ik in Schotland zwaar geblesseerd, waardoor ik er anderhalf jaar uitlag. Daarna tekende ik een contract bij FC Den Bosch, maar daar is het niet geworden wat ik ervan verwacht had. Ik was heel vaak niet de centrumspits, maar werd gebruikt als linksbuiten of op de positie achter de spitsen. Ik ben iemand, en dat geldt overigens voor de meeste spelers, die vastigheid nodig is. Vertrouwen ook. Dat voel ik nu heel erg. Dick Lukkien ziet mij als spits en daar moet ik me op richten. Ik weet zeker dat alleen daardoor al het scorend vermogen ook omhoog gaat."