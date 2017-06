Opnieuw grote tekorten bij Novatec

NOORDENVELD - De gemeente Leek moet opnieuw een financieel gat van Novatec dichten. Dat is het werkvoorzieningschap van gemeenten Noordenveld, Leek, Zuidhorn, Marum, en Grootegast.

Novatec heeft al jaren te kampen met tekorten. Gemeenten zijn verplicht deze gaten te dichten. Dat meldt RTV Noord Alle gemeenten moeten een bedrag bijleggen. De kosten van de gemeente staan in verhouding met het aantal werknemers bij Novatec dat afkomstig is uit de gemeente.Werkvoorzieningschap Novatec is de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering van onder meer beschut werk voor Noordenveld, Marum, Grootegast, Zuidhorn en Leek.