Opluchting bij Achilles 1894: Spits Hensens blijft

VOETBAL - Matthijs Hensens speelt ook komend seizoen voor zondaghoofdklasser Achilles 1894 in Assen. De spits speelde onlangs een testwedstrijd mee bij Jong FC Twente, maar heeft daarin de club uit Enschede onvoldoende overtuigd.

In 45 minuten moest Hensens de scouts van FC Twente zien te overtuigen en dat als centrale middenvelder. "Jammer natuurlijk. Het had een geweldige stap kunnen zijn, maar ze hebben via Achilles 1894 laten weten dat ze me in de gaten blijven houden."



De 20-jarige Hensens werd het afgelopen seizoen met Achilles 1894 kampioen in de 1e klasse F van het zondagvoetbal. Daarvoor speelde hij in de jeugdopleiding van FC Emmen en bij Veendam 1894.



Hensens viel het afgelopen seizoen op door zijn hoge aantal assists, want naast de 12 goals die de spits maakte gaf hij 21 assists.

Door: Niels Dijkhuizen Correctie melden