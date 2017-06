Drentse kinderen relatief weinig naar de kinderopvang

Kinderen in Drenthe gaan minder naar de opvang dan in veel andere provincies (Foto: RTV Drenthe / Ronald Oostingh)

ASSEN - Kinderen in Drenthe gaan minder uren naar de kinderopvang dan in de meeste andere provincies. Gemiddeld brengen ze 470 uur per jaar door bij de dagopvang of buitenschoolse opvang.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn er binnen onze provincie wel een aantal grote verschillen. Zo zitten kinderen uit de gemeente Tynaarlo met 730 uur per jaar het vaakst bij de opvang. Coevordense jeugd is het vaakst thuis: 520 uur spenderen zij buiten school op een opvanglocatie.



Andere provincies

Alleen in Friesland en in Zeeland gaan kinderen minder uren naar de opvang dan in Drenthe. In Zuid-Holland, Flevoland en Noord-Holland zijn kinderen het minst vaak thuis buiten school.



Randstad scoort hoog

In de voormalige gemeente Naarden in Noord-Holland moeten kinderen het langst naar de kinderopvang: 1070 uur. Dat komt neer op volledige 43 dagen per jaar. Naarden is inmiddels opgegaan in de gemeente Gooise Meren. Ook in Amsterdam (1040 uur), Wassenaar (1040 uur) en Den Haag (1020 uur) zijn kinderen een stuk minder vaak thuis dan in Drenthe.



Meer kinderopvangtoeslag

Landelijk is het aantal kinderen waar de Belastingdienst kinderopvangtoeslag voor uitkeerde gestegen, van 764.000 naar 823.000. Ouders betalen nog wel gemiddeld een derde van de kinderopvangkosten zelf.