Börker Kameleontweeling: Nooit gedacht dat we door zouden gaan

Börkers Hidde en David Zwiers zitten nog volop in de race (Foto: RTV Drenthe / Chiel van Veen)

WESTERBORK - De tweeling Hidde en David Zwiers (13) uit Westerbork zit nog volop in de race om de nieuwe Schippers van de Kameleon te worden. Wie van de twee Hylke en wie Sietse moet gaan spelen in de nieuwe KRO-NCRV-serie hebben ze al lang bepaald.

De tweeling uit Westerbork heeft zich via de tweede ronde geplaatst voor de officiële castingdag in Friesland aankomende zondag. David: "Het lijkt ons superleuk. We hadden nooit gedacht dat we door zouden gaan naar de tweede ronde, maar nu gaan we ook naar de audities!"



Niet zo braaf als het lijkt

Mochten ze doorgaan, dan gaan ze naar de officiële auditie, waar waarschijnlijk vier tweelingen voor worden uitgenodigd. Hidde: "We hebben scènes gekregen met tekst. Die zijn we aan het oefenen met z'n tweeën en dan maar kijken hoe het gaat."



De Friese tweeling Hylke en Sietse staat bekend om hun ondeugende streken en avonturen, maar op de foto zien David en Hidde eruit als de braafste jongens van Nederland. "Dat ziet u misschien verkeerd. We waren daar in onze zondagskleren, in overall lijkt het al anders", zegt David.



Vakantie in Friesland

Wie van de twee Hylke en wie Sietse mag spelen, hebben de twee na kort beraad al bepaald. David: We hebben afgesproken dat ik Hylke ben. Ik ben meer de voorzichtige. Hidde probeert altijd allemaal dingen, dus het ging eigenlijk vanzelf."



Mochten de jongens uiteindelijk de hoofdrollen bemachtigen, dan gaan ze een korte zomervakantie tegemoet. "Er zijn 35 draaidagen, 5 dagen per week in de zomervakantie. Maar dat hebben we er wel voor over, dan gaan we gewoon in Friesland op vakantie", vertelt David nuchter.