'Ik beloof dat ik mijn mobiele telefoon niet vasthoud tijdens het rijden'

ASSEN - Het moet afgelopen zijn met niet-handsfree bellen in de auto in de noordelijke provincies. Daarom begint het Openbaar Ministerie samen met Rijkswaterstaat een actie om mensen hierop te wijzen. En dat gaat niet alleen met bekeuringen.

https://www.facebook.com/RijkswegenNoord/photos/a.777901935677872.1073741827.769539159847483/1046668448801218/?type=3&theater ">

"We hebben gemerkt dat, voornamelijk op de A7 door Groningen en Friesland, het aantal ongelukken behoorlijk is toegenomen", vertelt Hans Rombout van Rijkswaterstaat. "De oorzaak is vaak dat mensen dingen doen in de auto die afleiden van het rijden."Sinds april controleert de politie al fanatieker op niet-handsfree bellen in de auto. In die tijd zijn bijna vijfhonderd overtredingen geconstateerd. Met een Facebookactie willen het Openbaar Ministerie en Rijkswaterstaat nog meer mensen bewust maken van de gevaren van bellen in de auto."We richten ons echt op de mensen die bellen in de auto", vertelt Rombout. Verkeersdeelnemers kunnen op Facebook beloven dat zij geen mobiele telefoon in de hand houden tijdens het rijden. Ook moeten zij laten weten uit welke provincie ze komen. "Onder alle deelnemers verloten we een slipcursus en cadeaubonnen voor autoaccessoires. Daarnaast wordt uit de provincie waar de meeste beloftes vandaan worden gedaan één persoon geloot die een keer mee mag met een politiecontrole in zijn eigen regio."De Facebookactie loopt tot 21 juni. Inmiddels zijn er al ruim 1.600 reacties op het bericht gekomen.