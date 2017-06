Tuinbouwsector en waterschap slaan handen ineen

EMMEN - Waterschap Hunze en Aa's gaat de glastuinbouw helpen om minder gewasbeschermingsmiddelen uit te stoten in het oppervlaktewater, grondwater en riool.

In het gezamenlijke project DuurSaam Glashelder zijn maatregelen afgesproken om dat te realiseren, meldt RTV Noord . Onder andere de tuinders in de regio Emmen werken aan dit project mee. In het project wordt rekening gehouden met het financieel en bedrijfsbelang van de glastuinder.Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in glastuinbouwgebieden nog geregeld te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen worden aangetroffen in het oppervlaktewater. Tijdens DuurSaam Glashelder wordt een bedrijfscan gemaakt van de deelnemende kwekerijen. Daarin wordt bijvoorbeeld gekeken of het voor de tuinders interessant is om een gesloten watersysteem aan te leggen, waarbij water niet in het riool stroomt maar hergebruikt kan worden."De tuinders hebben een bedrijfseconomisch belang, want zij moeten er hun boterham mee verdienen en wij hebben de plicht om te zorgen voor schoon water. Als je dan samen kunt optrekken, bereik je het beste resultaat", verklaart Bestuurder Fien Heeringa van Hunze en Aa's de samenwerking.In DuurSaam Glashelder werken het waterschap en de tuinders samen met de gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde, Slochteren en de provincies Groningen en Drenthe. Ook het waterschap Vechtstromen is een van de partners. Het project loopt tot en met 2021. In totaal is er 210.000 euro mee gemoeid.