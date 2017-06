Tachtig woningen bij zandwinplas in Hoogeveen

HOOGEVEEN - Voor nieuwe woningen in Nijstad-Oost, in de hoek van Nijstad en de Zuidwoldigerweg, wil de gemeente Hoogeveen tachtig bouwkavels uitgeven.

Het bouwen van woningen in Nijstad-Oost is onderdeel van de woonvisie van Hoogeveen. Daarin staat dat er de komende tien jaar 1100 woningen in de gemeente bij worden gebouwd."Er is behoefte aan woningbouw in Hoogeveen en de wijk Erflanden is populair", zegt wethouder Bert Otten. Nijstad-Oost ligt vlak tegen de Erflanden aan." De gemeente verwacht dat er belangstelling zal zijn om daar te wonen, ook omdat recreatiegebied Nijstad, dat vlakbij ligt, volop in ontwikkeling is.Er wordt nu een gebiedsvisie gemaakt voor het gebied rondom de zandwinplas. "Deze gaan we daarna bespreken met omwonenden en belangstellenden", legt de wethouder uit. "Daarna werken we drie varianten uit." De gemeente neemt dan uiteindelijk een besluit en verwacht in het najaar van 2018 te kunnen starten met het bouwrijp maken van de locatie.