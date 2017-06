Zeven exclusieve gitaren gestolen bij muziekwinkel in Dedemsvaart

Bij de inbraak verdwenen zeven exclusieve gitaren (Foto: Pixabay.com)

DEDEMSVAART - Zeven exclusieve gitaren zijn gestolen bij muziekzaak The Fellowship of Acoustics in Dedemsvaart.





'Ik ben geschokt. Ik heb me hier altijd veilig gevoeld, maar nu is dat toch anders', vertelt eigenaar Rudi Bults. "Het bedrijf zit al vijftien jaar in de familie, maar nog nooit is er bij ons ingebroken."



Nadat de inbrekers binnen waren, ging het alarm af. De politie denkt dat zij hiervan schrokken en pakten wat ze pakken konden. Volgens Bults zijn ze daarna te voet op de vlucht geslagen. Hij hoopt dat iemand de inbrekers heeft gezien en de politie kan tippen. "Het valt namelijk op als je met zeven gitaren over straat loopt."



