Stelling: Ik wil meebetalen aan de verdubbeling van de N34

ASSEN - De roep om verdubbeling van de N34 is na enkele dodelijke ongevallen in de afgelopen weken steeds sterker geworden.

De N34 staat bekend als dodenweg. In de afgelopen jaren vonden er vele ernstige ongelukken plaats. Een verdubbeling van de weg zou het gevaar kunnen verminderen, maar dat kost veel geld.VVD-fractievoorzitter Willemien Meeuwissen zegt in het Drents Parlement dat het financieel haalbaar is om de N34 of grote delen ervan in termijnen te verdubbelen. Maar daarvoor zou misschien wel de motorrijtuigenbelasting moeten worden verhoogd.Zou u mee willen betalen aan een verdubbeling van de N34, bijvoorbeeld door meer belasting te betalen?