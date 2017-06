Radiopiraten steeds vaker crimineel

ASSEN - Radiopiraten zijn tegenwoordig zeldzaam, maar de 150 die er nog wel zijn vertonen steeds vaker crimineel gedrag. Ook in Drenthe.

Dat staat in het jaarverslag van het Agentschap Telecom, dat in handen is van de NOS . Vooral in Drenthe, Overijssel, Groningen en Friesland zijn nog radiopiraten actief.De radiopiraten zorgen met hun acties soms, bewust en onbewust, voor gevaarlijke situaties. "De romantiek is er wel vanaf. Ze vertonen steeds vaker crimineel gedrag", zegt plaatsvervangende hoofdinspecteur John Derksen.In Hoogeveen barricadeerden etherpiraten hun illegale zender met asbestplaten. Ook stoorden twee zendpiraten uit Steenwijk eerder al eens de communicatie tussen piloten op Groningen Airport Eelde.Daarnaast tappen piraten volgens het Agentschap regelmatig illegaal elektriciteit af van kasten van mobiele providers. Dat kan grote gevolgen hebben als bijvoorbeeld 112 daardoor moeilijker te bereiken is.Wie illegaal radio maakt kan daarvoor een hoge boete krijgen van 45.000 euro. Duizenden zendpiraten zijn volgens het Agentschap daardoor al gestopt, maar een groepje fanatiekelingen blijft illegaal uitzenden.